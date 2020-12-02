Оплата проезда Face ID начнет работать в транспорте Москвы в 2021 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Оплата проезда в городском транспорте Москвы с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) станет доступна в следующем году. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Будет точно в следующем году. Уже на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у которых уже есть система по распознаванию лиц. Могу сказать: мы даем только инфраструктуру, связанную с биометрией, но персональные платежные данные хранятся в банках", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос о сроках ввода системы оплаты проезда с Face ID в московском транспорте.

Он добавил, что на данный момент на всех турникетах метро и МЦК стоят камеры, которые умеют распознавать лица пассажиров. По его словам, система даже человека в маске позволяет распознавать с высокой четкостью.