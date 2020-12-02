Пилотный проект единой билетной системы Москвы и Подмосковья запустят в декабре

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тестирование единой билетной системы для общественного транспорта Москвы и Московской области планируется начать до конца текущего года. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Это уже вопрос решенный. В декабре рассчитываем, что начнется пилот. Где-то в первом квартале "раскатаем" на все транспортное [пространство]. Это будет, условно, одна карта "Тройка", которой можно оплатить [проезд] полноценно и у нас, и в Московской области", - сказал Ликсутов.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о реализации мероприятий по дальнейшему сотрудничеству в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона. Тогда Воробьев отметил, что единой транспортной картой для поездок на общественном транспорте в двух регионах жители смогут пользоваться с января 2021 года.

Восемнадцатого ноября власти Москвы и Подмосковья совместно со Сбербанком заключили трехсторонее соглашение, подразумевающее создание и стратегию развития единой билетной системы на территории Московского региона. Соглашение о стратегии продвижения совместного предприятия "СберТройка" в регионах заключили заммэра Москвы Максим Ликсутов, вице-губернатор Московской области Игорь Тресков и заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках XIV международного форума "Транспорт России".