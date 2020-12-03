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В Москве прогнозируют до шести градусов мороза 3 декабря

В городе также ожидается небольшой снег

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от шести до четырех градусов мороза, ночью температура опустится до минус семи.

В Подмосковье синоптики прогнозируют днем до семи градусов мороза, ночью возможны заморозки до десяти градусов.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 8 м/с. По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье в дневные и ночные часы возможны небольшой снег и гололедица. Атмосферное давление в регионе составит 760 мм ртутного столба.

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