В Екатерининском парке Москвы открыли памятный знак дивизии народного ополчения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Памятный знак в честь дивизии московского народного ополчения, защищавшей столицу в 1941 году, открыли в четверг в Екатерининском парке Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Накануне памятного дня 79-летия битвы под Москвой и начала контрнаступления мы с вами открываем долгожданный памятник 6-й дивизии Дзержинского района московского народного ополчения. Два года назад мы поставили себе задачу - увековечить память дивизий, которым до сих пор в Москве не установлены памятники. Это: 6-я, 18-я и 21-я дивизии", - сказал на церемонии открытия памятного знака председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В 2021 году состоится ряд мероприятий, посвященных 80-й годовщине формирования дивизий народного ополчения и контрнаступления под Москвой. Шапошников подчеркнул, что добровольцы сыграли особую роль в обороне столицы.

"Москва, которая по планам фашистов должна была быть взята к сентябрю-октябрю, оказалась врагу не по зубам. Ценой своей жизни студенты, преподаватели, рабочие и дипломаты вынудили врага затормозить стремительное наступление, оказав ожесточенное сопротивление. <...> Сохранение общей памяти о предках, об истории своей страны, своего города позволяет объединить людей, независимо от их современных взглядов и убеждений, национальности и религии", - сказал Шапошников.

Закладной камень на месте установки будущего памятного знака 6-й дивизии ополчения был открыт в сентябре 2016 года.

Дивизия народного ополчения Дзержинского района формировалась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. В нее вошли рабочие заводов, сотрудники Наркомата иностранных дел, студенты, преподаватели. В дивизию вступили около 8 тыс. человек из 170 организаций. Дивизия участвовала в строительстве Можайской линии обороны, сражалась в районе Дорогобужа, Вязьмы, Ельни, дошла до Восточной Пруссии.