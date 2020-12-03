В Москве началась новогодняя акция "Исполни желание" для детей с инвалидностью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Благотворительная новогодняя акция "Исполни желание" началась в Москве. Ее участники смогут подарить подарки детям с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями.

"На специальном сайте опубликованы письма детей с инвалидностью Деду Морозу о том, что они мечтают найти под елкой. Например, велосипед, конструктор, куклу, школьный рюкзак или кроссовки. Нужно выбрать конкретное письмо, нажать кнопку "Исполнить желание", а затем в течение трех дней привезти подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий. Присоединиться к акции и подарить подарок может любой желающий с 3 по 31 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о визите необходимо предупредить заранее, контактная информация есть на сайте акции. После того, как пользователь нажмет кнопку "Исполнить желание", статус письма изменится на "Письмо получено". Это будет означать, что можно выбирать подарок. Новый статус "Дед Мороз в пути" появится, когда курьеры начнут развозить подарки детям. Сразу после того, как посылку доставят, статус изменится на "Подарок получен".

Акцию "Исполни желание" с 2013 года проводят департамент культуры Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий. За это время подарки получили более тысячи детей. Среди участников акции - сотни москвичей, в том числе известные артисты, бизнесмены, телеведущие и спортсмены.