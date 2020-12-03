Москва представила проект "Город открытий" на международной конференции

МОСКВА, 3 декбаря. /ТАСС/. Московский инновационный образовательно-туристический проект "Город открытий" представили на международной онлайн-конференции "EdCrunch Томск". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Сегодня, 3 декабря, инновационный образовательно-туристический проект "Город открытий" столичного комитета по туризму представили на международной конференции "EdCrunch Томск". Мероприятие, проходившее в онлайн-формате, было посвящено мировым трендам и новым технологиям в образовании", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в международной конференции приняла участие заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Мария Киселева. В своем докладе в рамках онлайн-сессии "Город, который учится, город, который учит" она отметила, что сегодня в Москве появляется все больше новых сетевых моделей образовательных проектов и инициатив, в которые вовлечены неклассические для сферы образования организации.

"Города уходят от традиционной системы образования и становятся большими и живыми исследовательскими лабораториями. Для того, чтобы процесс обучения в них был построен эффективно и приносил реальные результаты, важно настроить взаимодействие между разными институциями. Комплексный потенциал Москвы позволяет выстраивать абсолютно разные по направлениям образовательные маршруты, а развитая инфраструктура подготовлена к приему большого потока туристов из регионов", - сказала Киселева.

"Город открытий" - новый формат образовательного туризма, в котором ребенку предоставляется возможность побывать в роли исследователя города, познакомиться с реальностью за пределами учебников и уроков.

В рамках проекта участники посещают крупнейшие профильные организации, инновационные стартапы, вузы, технопарки и культурные объекты Москвы, среди которых технопарк "Сколково", стадион "Открытие Арена", Останкинская телебашня, Музей магистрального транспорта газа, Российская государственная библиотека, Третьяковская галерея, Высшая школа урбанистики и многие другие объекты столицы.