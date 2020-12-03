В Москве открылась фотовыставка "Лица Арктики" о жизни в Заполярье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уличная фотовыставка "Лица Арктики" с портретами жителей Заполярья и арктическими пейзажами открылась в четверг на Страстном бульваре в Москве.

Открытие фотовыставки сити-формата стало завершающим событием международного форума "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

"Россия в Арктике вступает в новую эпоху, которую можно назвать второй волной освоения. Если задачей "эпохи романтиков" 70-х годов было создание добывающей отрасли, то задача новой эпохи - развитие ресурсного потенциала и реализация транспортного потенциала макрорегиона. Эта выставка призвана вовлечь россиян, <...> познакомить с тем, как живет Арктика", - сказал на открытии выставки координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

На щитах, установленных на Страстном бульваре, москвичи и гости столицы увидят портреты жителей Заполярья и арктические пейзажи работы, в том числе, Сергея Карпухина и Марины Маковецкой - фотографов, которые много лет трудятся в северных регионах страны.

Как подчеркивают организаторы, уличный формат фотовыставки позволит зрителям избежать риска для здоровья в условиях пандемии коронавируса. По традиции международного форума "Дни Арктики и Антарктики в Москве" частью церемонии стало разрезание арктического арбуза.

Уличная экспозиция подготовлена организаторами "Дней Арктики и Антарктики" - Минприроды, Минвостокразвития, Экологической палатой России при поддержке компаний "Новатэк" и "Норникель", Проектного офиса развития Арктики и правительства Москвы. Выставка продлится до 15 января.

Международный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться "Дни Арктики и Антарктики в Москве", а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. Деловая программа форума проходила с 25 по 27 ноября.