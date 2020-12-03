Аквапарк на юго-западе Москвы могут закрыть на 90 суток из-за нарушений санитарных норм

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Аквапарку "Мореон" на улице Голубинская в столице может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами экспертной организации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве", в аквапарке "Мореон" в бассейне "Лагуна" установлено несоответствие качества воды по химическим показателям, превышение содержания хлороформа в воздухе в зоне дыхания посетителей (в водной зоне), несоответствие смывов с поручней по бактериологическим показателям, что может свидетельствовать о нарушении проведения дезинфекционных мероприятий и недостаточной эффективности работы вентиляции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данным фактам нарушений возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта") в отношении юридического лица ООО "Е.Т.С", ответственного за эксплуатацию аквапарка. Данная статья предусматривает наложение штрафа до 20 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом аквапарком принимаются меры, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Так, на входе в аквапарк охранники контролируют наличие масок и перчаток у посетителей, без них на территорию аквапарка они не допускаются, а также ведется бесконтактная термометрия, в помещениях имеется разметка для соблюдения норм социального дистанцирования, в местах общего пользования установлены санитайзеры для обработки рук антисептическими средствами.

"Проводится аудиоинформирование посетителей о необходимости соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования и необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима в холле, у касс и стоек регистрации. <…> В достаточном количестве имеются установки по обеззараживанию воздуха. Уборка в помещениях осуществляется с применением дезинфицирующих средств", - добавляется в материале.

Кроме того, Роспотребнадзор не выявил нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции в аквапарке "Карибия" на Зеленом проспекте в Москве.