В Москве для выявления самостроев стали чаще использовать квадрокоптеры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Площадь обследованной на предмет законности строительства объектов недвижимости с помощью квадрокоптеров территории Москвы в 2020 году увеличилась более чем в 3,5 раза, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

"С начала года с помощью квадрокоптеров Госинспекцией по недвижимости проведено свыше 1 тыс. обследований труднодоступных участков Москвы на предмет законности строительства объектов недвижимости, общая территория обследований составила более 1,7 тыс. кв. км, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Так, в 2019 году за аналогичный период - с января по ноябрь - с помощью беспилотников было исследовано 450 кв. км столицы", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, привлечение беспилотных летательных аппаратов позволяет провести дистанционные обследования на труднодоступных и закрытых территориях, что особенно востребовано при работе с промышленными зонами и охраняемыми природными объектами.

"Так, каждый третий самострой сейчас выявляется без выхода инспекторов на территорию. С января по ноябрь с помощью квадрокоптеров было обследовано 1,7 тыс. из 2,5 тыс. кв. км территории Москвы, завершить облет беспилотниками всего города мы планируем до конца года. В 2021 году мониторинг продолжится и будет проводиться на постоянной основе", - сообщил Овчинский.

Также в Госинспекции отметили, что за один день беспилотник способен исследовать до 300 тыс. кв. метров территории при построении 3D-модели исследуемого участка и до 2 кв. км при фотосъемке района столицы.

"В настоящее время Госинспекцией по недвижимости задействовано 25 квадрокоптеров широкого спектра применения. В зависимости от модели часть беспилотных летательных аппаратов, помимо обычной фото- и видеосъемки, проводят высокоточные измерения площадных и высотных характеристик объектов. Другая часть квадрокоптеров оснащена навесным лазерным сканирующим оборудованием и применяется для построения 3D-модели объектов города", - заключил Овчинский.