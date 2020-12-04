Чугунное ограждение на Большом Каменном мосту в Москве установят до конца февраля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Монтаж отреставрированного чугунного ограждения на Большом Каменном мосту в Москве завершится в феврале 2021 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы на закрытой для ремонта части моста находятся в финальной стадии, в настоящее время завершается один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. Начался монтаж исторического чугунного ограждения, которое ранее было снято для реставрации. <…> Всего на участке моста, где сейчас идет ремонт, установят 400 м ограждения, работы завершатся в феврале", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в мастерской чугунные элементы очистили от загрязнений, восстановили повреждения, покрыли грунтовкой и покрасили. Их реставрация заняла около четырех месяцев.

Бирюков добавил, что в рамках капремонта будут восстановлены наружные дверные проемы и дубовые витражи в нижней части сооружения. Проектом предусмотрено воссоздание 14 витражных конструкций, габаритные размеры и геометрия которых будут идентичны историческим образцам.

Кроме этого, по его словам, на мосту продолжаются работы по монтажу отреставрированной гранитной облицовки, ведется обустройство проезжей части и тротуара. "Гранитный бордюр был отреставрирован вместе с облицовочным и парапетным камнем. Его очистили от грязи пескоструйным методом и с помощью специальных моющих средств, затем реставраторы убрали трещины и сколы, обработали поверхности защитными растворами", - пояснил заммэра.

Объект планируется сдать в четвертом квартале 2021 года. Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году.