Конкуренция на городских торгах по аренде недвижимости в Москве выросла вдвое за пять лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Конкуренция на городских торгах по аренде недвижимости выросла в столице в два раза за последние пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Рост конкуренции является показателем доступности, прозрачности и открытости земельно-имущественных торгов в Москве. За последние пять лет конкуренция на городских торгах по аренде выросла в два раза - с трех до шести участников на лот, на торгах по продаже почти в полтора раза - с пяти до семи участников. Добиться таких результатов удалось в том числе благодаря развитию электронных способов реализации имущества и появлению льготной программы по аренде нежилых помещений для малого и среднего предпринимательства в 2017 году. За три года предприниматели арендовали у города по сниженной ставке свыше 1, 5 тыс. помещений общей площадью 185 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, повысить интерес инвесторов и предпринимателей удалось также за счет дополнительных и альтернативных способов реализации имущества, таких как продажа с помощью публичного предложения и продажа без объявления цены.

"Участвовать в городских торгах могут физические или юридические лица, представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Узнать обо всех объектах городской недвижимости, доступных для аренды или покупки на торгах, можно на инвестиционном портале города Москвы. Часть лотов доступна для онлайн-просмотра в формате 3D с помощью функции 360", - говорится в сообщении.