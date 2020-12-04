Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 6 891

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 6 891 человека, который был инфицирован коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровел еще 6 891 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 478 724", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.