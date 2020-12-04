Поезда МЦД-2 снова останавливаются на станции Москворечье, где было возгорание

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Поезда снова делают остановку на станции Москворечье МЦД-2 и Курского направления МЖД в сторону области после возгорания на платформе. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области снова останавливаются на станции Москворечье", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером поезда проезжали станцию без остановок в связи с возгоранием на платформе. Никто не пострадал, возгорание было локализовано.