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Пандемия COVID-19

В Москве врачи центра телемедицины провели более 820 тыс. консультаций с весны

В частности, они дают необходимые рекомендации или могут скорректировать лечение

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Врачи центра телемедицины в Москве с весны провели более 820 тыс. консультаций для пациентов, зараженных коронавирусом, и участников пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, центр был создан весной специально для пациентов с COVID-19, болеющих в легкой форме и проходящих лечение на дому. Она отметила, что дистанционное ведение значительно снижает нагрузку на медицинскую систему без потери качества оказания медпомощи и позволяет грамотно организовать работу, "когда на счету все ресурсы".

В сообщении указано, что более 660 тыс. консультаций проведено для пациентов с коронавирусом, а более 155 тыс. - для участников исследования вакцины.

Специалисты связываются с пациентами по телефону или по видеосвязи, оценивают их состояние, фиксируют жизненные показатели, могут скорректировать лечение или дают необходимые рекомендации. Если отмечается ухудшение состояния, то врач может принять решение о необходимости госпитализации или очного осмотра.

Все данные о течении заболевания и динамика жизненных показателей фиксируются в электронной медкарте и в режиме реального времени доступны врачу.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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