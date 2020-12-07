Компании "Технополиса "Москва" поставили продукцию для борьбы с пандемией в 45 регионов РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с начала года поставили более 8 тыс. единиц товаров для борьбы с пандемией в 45 регионов России. Около 40% от общего объема поставок были произведены в столицу, сообщила в понедельник пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

"В период временных ограничений компании ОЭЗ "Технополис "Москва" нарастили объемы производства медицинских изделий и оборудования в среднем на 50%, а также оперативно перепрофилировали мощности под выпуск товаров для борьбы с пандемией. Так, более 8 тыс. единиц изделий - от аппаратов ИВЛ до корпусов для санитайзеров и систем для очистки сточных вод больниц были поставлены в 45 регионов страны", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что около 40% от общего объема поставок были произведены в Москву. Продукция применяется в различных учреждениях - больницах, школах, федеральных ведомствах и вузах. "Один из резидентов технополиса - производитель пульсоксиметров и шприцевых дозаторов - увеличил мощности более чем в два раза и в этом году поставил свыше 4,5 тыс. этих медицинских изделий в 34 региона страны, 15% от общего числа изделий поступило в московские медицинские учреждения", - цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Также среди выпускаемой продукции корпуса для санитайзеров, аппараты искусственной вентиляции легких, комплектующие и расходные материалы к ним, дезинфицирующая и стерилизующая техника, электронные проходные, системы медицинского газоснабжения, пульсоксиметры, аспираторы и шприцевые дозаторы. По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, некоторые предприятия раньше не выпускали подобные товары и специально перепрофилировали часть производства.

"Крупный производитель, размещенный на территории технополиса, выпускающий котлы и газовое оборудование, начал производить корпуса для санитайзеров, которые используют в общественных местах. Около 3 тыс. уже установлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Крым", - добавил он.

Еще один резидент запустил производство теплографических комплексов, предназначенных для выявления повышенной температуры у людей в потоке. Компания уже поставила 80 таких комплексов в восемь регионов России. Информация о продукции компаний ОЭЗ содержится на специальной онлайн-платформе "Резиденты vs Covid", которая была запущена в апреле этого года. Сейчас на платформе собрано около 40 решений.

О технополисе

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок (технополис "Москва" в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем", МИЭТ) общей площадью свыше 200 га. На территории московской особой экономической зоны локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них статус резидента имеют 79.