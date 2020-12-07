Более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи госпитализировали за сутки 1 253 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ в больницах находятся 468 человек. Об этом в понедельник сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 7 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1 253 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 468 человек", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что 13% среди заболевших - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% - от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.