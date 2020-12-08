Обновление подвижного состава будет приоритетом в развитии московского транспорта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы ставят перед собой ряд приоритетных задач по развитию общественного транспорта до 2023 года, в числе которых обновление подвижного состава. Об этом сообщила во вторник советник по международным вопросам руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Ольга Пищикова.

"Мы выделяем до 2023 года семь основных задач, которые мы хотели бы реализовать, чтобы сделать транспорт еще комфортнее и подтверждать статус мирового лидера по транспортному развитию. <...> Огромное внимание будет уделяться обновлению подвижного состава, как для транспортного каркаса, так и для наземного транспорта, пригородного железнодорожного транспорта, такси, каршеринга и велопроката", - сказала Пищикова на форуме "Москва - Пекин. Новое время - новые возможности".

Как сообщалось ранее, власти Москвы с 2021 года намерены прекратить закупку общественного транспорта на дизельном топливе и заменять его электробусами. Также в следующем году на городские маршруты выйдут 109 трамваев нового поколения, 90 составов будут компактными: вместо привычных трех в них предусмотрена одна секция. Кроме того, в столице растет востребованность велопроката - за сезон 2020 года было совершено 5,7 млн поездок - на 700 тыс. больше, чем в 2019-м.

"Мы стремимся к тому, чтобы выбор транспорта в городе был максимально разнообразен, и все-таки наши жители выбирали удобные, экологичные и устойчивые способы передвижения по городу", - добавила Пищикова.

В числе приоритетных направлений развития она также выделила увеличение пассажиропотока в общественном транспорте, создание передовых технологических решений для пассажиров, финансовая доступность городского транспорта и повышение безопасности.