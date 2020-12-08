Информационную систему для записи к ветеринару и поиска животных создадут в Москве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для записи домашнего питомца к ветеринарному врачу и поиска пропавших животных, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы.

"Электронные услуги становятся все более востребованными у москвичей и постепенно распространяются на самые разные сферы жизни столицы, включая ветеринарию. Постановление об утверждении порядка работы "Ветеринарной автоматизированной системы" подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ветеринарная автоматизированная система (ВетАС) предназначена для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных. Кроме этого, в системе ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносится информация обо всех поступивших питомцах.

"Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или номер клейма) и животное ранее было внесено в ИС "ВетАС", то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину", - отмечается в материале.

Также ветеринарная автоматизированная система включает в себя учет и регистрацию животных в электронном виде, ведение их электронных амбулаторных карт. С помощью этой системы можно записаться на прием к ветеринару, получать оповещения о плановых вакцинациях и регистрации животных.

В ветеринарной автоматизированной системе зарегистрировано более 618 тыс. животных. К ней подключены все 26 государственных ветеринарных учреждений.