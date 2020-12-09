Количество ДТП на переездах МЖД за 11 месяцев 2020 года снизилось на 10%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. С начала текущего года на Московской железной дороге (МЖД) произошло 24 случая дорожно-транспортных происшествий (ДТП), количество аварий на путях за 11 месяцев снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"Количество столкновений автомобилей с поездами на железнодорожных переездах в границах МЖД за 11 месяцев 2020 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. При этом количество пострадавших снизилось с 6 до 3 человек", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что всего с начала года зарегистрировано 24 ДТП, все пострадавшие - водители и пассажиры автомобильного транспорта. Основной причиной ДТП является нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

"В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ежегодно организуют информационные кампании, а также проводят капитальный и текущий ремонты железнодорожных переездов, оснащая их дополнительными устройствами безопасности. В этом году проведен капитальный ремонт 10 железнодорожных переездов, на 354 обновлено асфальтовое покрытие, заменены заградительные устройства на 33 и резинокордовое покрытие на 37 переездах", - сообщили в МЖД.

Кроме того, на переезде 32 км перегона Павшино - Нахабино Рижского направления в качестве пилотного проекта внедрена система, с помощью лазерного луча проецирующая на проезжую часть красную стоп-линию, которая обращает на себя внимание водителей в темное время суток. "Московская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не подвергать опасности себя, а также пассажиров и работников железнодорожного транспорта", - заключили в пресс-службе.