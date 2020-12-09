Онкологическая помощь в Москве во время пандемии оказывается в полном объеме

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи оказывают онкологическую помощь в столице в полном объеме; несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку объемы онкопомощи удалось увеличить, заявила в среду журналистам заммэра Анастасия Ракова.

"Несмотря на ту высокую нагрузку, с которой сталкивается вся система здравоохранения Москвы в этом году, нам удалось добиться того, что онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объеме и становится доступнее для пациентов. Объем помощи по профилю "онкология" продолжает увеличиваться. Так, с января по октябрь 2020 года в столичных онкологических клиниках проведено более 240 тыс. госпитализаций, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество курсов лучевой терапии в период пандемии выросло на 15% и составило более 7 тыс., а количество курсов химиотерапии возросло на 50%, до 186 тыс. Повышение качества лечения онкологических заболеваний и рост объема помощи в столице обеспечены внедрением нового стандарта онкологической помощи", - сказала Ракова.

На базе крупных городских стационаров - МГОБ № 62, ГКБ № 57 им. Д. Д. Плетнева, Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ № 40 и ГКОБ № 1 - созданы шесть многопрофильных онкологических центров. Они проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную и лучевую терапию, диспансерное наблюдение. В каждом центре есть патоморфологические лаборатории для диагностирования природы опухолей и назначения лечения.

"Все эти якорные онкологические клиники продолжали работать с начала эпидемии COVID-19 и в настоящее время оказывают все виды медицинской помощи по профилю "онкология" в полном объеме. Пациенты могут получить все виды диагностики и лечения, включая сложнейшие высокотехнологичные операции", - сказала Ракова.

По словам замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, московские онкологические клиники обладают необходимыми ресурсами для проведения полного цикла диагностики и лечения онкологических заболеваний. "В период эпидемии и распространения коронавирусной инфекции мы смогли не только сохранить, но и увеличить объемы оказания онкологической помощи пациентам. В полном объеме доступны высокотехнологичные операции, процедуры химиотерапии, лучевой и лекарственной терапии", - сказал он.