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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 746

Общее число вылечившихся горожан составляет 507 149

МОСКВА,9 декабря /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 746 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 746 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 507 149", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Теги
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