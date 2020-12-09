Мосгордума объявила перерыв в работе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду установили перерыв в работе с 1 по 15 января 2020 года.

"Проект постановления подготовлен в связи с необходимостью включения в план работы думы на IV квартал 2020 года, <…> а также определения зимнего перерыва в работе думы. Предлагается установить зимний перерыв в работе думы с 1 по 15 января", - сказал зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов в ходе заседания.

Он уточнил, что 7 декабря на заседании комиссия по организации работы думы рекомендовала столичному парламенту принять проект постановления с учетом изменений, внесенных редактором до принятия проекта постановления в первом чтении, и при отсутствии поправок в целом.

За проект постановления проголосовало большинство депутатов.