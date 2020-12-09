Экскурсия по Бахметьевскому гаражу появилась на сайте проекта #Москвастобой

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Онлайн-экскурсия по Бахметьевскому гаражу в Москве, где теперь располагается Еврейский музей и центр толерантности, доступна для пользователей портала #Москвастобой. Об этом сообщается на информационном портале мэрии Москвы.

"На сайте проекта #Москвастобой столичного комитета по туризму появилась экскурсия по выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" Еврейского музея и центра толерантности. Она расскажет о гаражах, автомобилях, легендарных инженерах и архитекторах, а также о символах эпохи советского авангарда. Во время экскурсии зрители узнают интересные факты о том, как во время службы в автомобильной роте в Петрограде встретились Владимир Маяковский, Осип Брик и Виктор Шкловский", - говорится в сообщении.

К 1924 году в Москве закупались автобусы английской марки "Лейленд", их количество быстро выросло до 100 единиц. Они хранились в зданиях складов на Большой Ордынке, но для обслуживания требовалась специальная инфраструктура, тогда остро встал вопрос строительства гаража, который отвечал бы всем требованиям. В конце 1926 года был заложен Бахметьевский гараж, где по решению архитектора Константина Мельникова автобусы должны были въезжать и выезжать прямоточно, чтобы избежать лишних маневров в помещении. В 1929 году, уже после проведенных технологических испытаний, в гараж въехали автобусы. Именно Бахметьевский гараж стал образцом строительства объектов хранения автомобилей в Москве XX века.