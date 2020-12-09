Около 300 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение выделят москвичам в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение выделят москвичам в следующем году. Об этом сообщила в среду в ходе заседания Мосгордумы первый замруководителя департамента труда и соцзащиты населения города Москвы, статс-секретарь Ольга Грачева.

"В текущем году ввиду ситуации с коронавирусом у нас не состоялись заезды фактически по 60 тыс. путевок, и они перенесены на следующий год. В связи с этим, общее количество путевок составит 300 тыс., что фактически позволяет на 100% удовлетворить потребность в санаторно-курортном лечении всех тех, кто на данный момент состоит в очереди", - сказала Грачева.

По ее словам, предусмотренное количество путевок на 2021 год является достаточным. "Анализ этой очереди свидетельствует, что порядка 90 тыс. пенсионеров являются пассивными очередниками, которые не соглашаются на санаторно-курортное лечение, несмотря на неоднократные предложения выехать в санаторий, - либо по состоянию здоровья, по личным причинам и так далее", - заключила Грачева.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Москвы на 2021 год предусмотрено 239 млн рублей на предоставление льгот в натуральной форме, что на 3,9% больше, чем в текущем году. За счет данных средств будут обеспечены льготы по оплате проезда на общественном транспорте, компенсация оплаты услуг ЖКХ и связи, предоставление санаторно-курортных путевок, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и другие меры поддержки.