Обновленную скульптуру "Литейщик и кузнец" установили на воротах усадьбы в центре Москвы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Отреставрированную скульптурную композицию "Литейщик и кузнец" установили на воротах старинной усадьбы в районе Якиманки в центре Москвы. Работы по воссозданию исторического объекта длились полгода в условиях мастерской, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Сегодня скульптурная композиция "Литейщик и кузнец" снова украшает пилоны ворот городской усадьбы купцов Котовых по адресу: Болотная пл., дом 14, строение 1. Усадьба обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Работы по сохранению скульптуры проходили в несколько этапов под контролем Мосгорнаследия", - говорится в сообщении.

Мастера полностью восстановили утраченные элементы. Для фигуры литейщика по авторским образцам изготовили изложницу и ковш, восполнили недостающие детали памятника - как руки, части ног, элементы одежды. Для кузнеца воссоздали по историческим фотоматериалам молоток в руке, по сохранившимся частям - наковальню.

В XVIII веке усадьба принадлежала коллежскому асессору И. Т. Рахманову, затем перешло в собственность капитана флота И. Л. Бухвостова, после этого усадьбой владел С. С. Сулима, который объединил ранее независимые участки. На протяжении XIX века усадьба принадлежала старинному купеческому семейству Котовых. В 1872 году владение приобрел известный промышленник немецкого происхождения Густав Иванович Лист, а в 1874 году он открыл здесь Софийский механический завод.