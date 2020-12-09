В Мосгордуме не успели рассмотреть поправки к проекту бюджета Москвы за одно заседание

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы продолжат второе чтение проекта бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в четверг, 10 декабря, сообщил в среду на пленарном заседании Мосгордумы в онлайн-формате председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Принято протокольное решение о внеочередном заседании Московской городской думы 10 декабря в дистанционной форме", - сказал Шапошников, пояснив, что депутаты продолжат рассмотрение поправок, внесенных ко второму чтению законопроекта.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова уточнила, что всего ко второму чтению проекта бюджета было внесено 205 поправок от депутатов и депутатских объединений, а также три поправки от редактора. На заседании в среду депутаты успели рассмотреть и поддержать 15 поправок в законопроект о бюджете столицы на трехлетний период, предложенных и одобренных редактором, в том числе предлагается увеличить расходы на здравоохранение и социальную сферу. Всего в среду депутаты столичного парламента рассмотрели 53 поправки, 38 из которых были отклонены либо сняты самими авторами поправок.

По словам Зяббаровой, 160 поступивших поправок к проекту бюджета предусматривают перераспределение средств между мероприятиями государственных программ, значительная часть которых не содержит финансово-экономического обоснования. Также ряд предложений депутатов не соответствовал действующему московскому законодательству, они не относятся к предмету рассмотрения законопроекта во втором чтении, а часть поправок не сбалансирована. "Тем не менее абсолютно все поступившие в рамках подготовки законопроекта о бюджете ко второму чтению предложения переданы на рассмотрение в органы исполнительной власти Москвы и будут проработаны с точки зрения возможности их реализации, сроков и механизма", - отметила Зяббарова.

Депутаты Московской городской думы на пленарном заседании 18 ноября одобрили проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении. Согласно проекту, доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд рублей. В 2022-2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.