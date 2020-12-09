Власти Москвы предложили ТЦ привлекать покупателей перед Новым годом в непиковые часы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московским торговым центрам рекомендовали предусмотреть акции для привлечения покупателей в непиковое время утром и вечером. Об этом в среду в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Было рекомендовано в последние дни на этой неделе торговым центрам и предприятиям продумать план мероприятий на счет того, как они будут обслуживать возросший трафик покупателей. Ключевой момент здесь - максимально постараться ограничить распространение коронавирусной инфекции. Обязательно предусмотреть различные акции именно в утренние и вечерние часы, чтобы привлечь большее количество покупателей именно в непиковое время", - сказал Немерюк.

Он пояснил, что предприятиям торговли рекомендовано выделить дополнительных сотрудников для регулирования потоков покупателей, чтобы они не скапливались у касс и в торговых залах.

"Сфера услуг работает [в Москве] бесперебойно 365 дней в году. Поэтому здесь никаких проблем не ожидается", - сказал глава городского департамента торговли и услуг. Немерюк напомнил, что заведения в столице заканчивают обслуживание посетителей в 23:00, в новогоднюю ночь ни рестораны, ни ночные клубы работать не будут.

По его словам, предприниматели относятся к принятым мерам с пониманием. "Мы со всеми ассоциациями, будь то ночные клубы или рестораны, торговые предприятия, заранее обговариваем все меры. Слышим их пожелания, принимаются решения, исходя из интересов бизнеса в том числе, но не в ущерб тем мерам, которые предназначены для ограничения распространения коронавируса", - заключил Немерюк.

Штрафовать будут строже

Ранее Немерюк сообщил ТАСС, что контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19 усилят в торговых центрах и магазинах столицы перед Новым годом. Будет проверено обеспечение безопасной для посетителей социальной дистанции в торговых залах и очередях, ношение масок и перчаток, наличие обеззараживающих средств и так далее.

Осенью за нарушение антикоронавирусных мер была приостановлена деятельность 105 предприятий торговли и торговых центров. На данный момент половина организаций уже устранила нарушения и вернулась к работе.

Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, за нарушения мер профилактики COVID-19 заведениям грозят штрафы или приостановка деятельности. Штраф за такие нарушения достигает 300 тыс. рублей. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то он может составить до 1 млн рублей, либо деятельность заведения могут приостановить на срок до 90 дней.

По словам начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова, за три осенних месяца более 17,5 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер. Деятельность 174 из них из-за повторных нарушений была приостановлена. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.