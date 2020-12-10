Новая станция "Ховрино" на Октябрьской ж/д разгрузила "Грачевскую" на 14% за две недели

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новая станция "Ховрино" Октябрьской железной дороги за две недели после открытия разгрузила соседнюю станцию "Грачевская" на 14%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Новая станция "Ховрино" будущего МЦД-3 работает две недели. За это время популярность станции показала небывалый рост - ежедневное количество пассажиров увеличилось на 73% - до 3,8 тыс. человек. Запуск станции разгрузил на 14% соседнюю железнодорожную станцию "Грачевская", на 22% - Ленинградский вокзал, до 2% - станции метро "Петровско-Разумовская" и "Комсомольская", - сказали в пресс-службе.

Транспортно-пересадочный узел "Ховрино" объединил железнодорожное направление, метро и наземный транспорт. Новая станция - первая на въезде в столицу и является пересадкой на метро для жителей Зеленограда, Химок и других городов.

"Мы видим, что она давно была нужна жителям Москвы и области. Для части пассажиров исчезла необходимость доезжать до вокзала, а для москвичей, проживающих в пешей доступности от станции, - это возможность быстро добраться до Ленинградского вокзала, до станции "Лихоборы", где есть пересадка на МЦК, или до "Петровско-Разумовской", с которой можно перейти на одноименные станции метро "Серпуховско-Тимирязевской" и Люблинско-Дмитровской линий", - заключили в пресс-службе.

23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию "Ховрино" Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Строительство новой железнодорожной станции было начато во втором квартале 2017 года и заняло более трех лет, завершившись в ноябре 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.