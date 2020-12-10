Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 820

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 820 и составило 512 969, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В столице выздоровели еще 5 820 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 512 969", - сказали в штабе.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 665 218 случаев заражения, из них 5 145 за последние сутки. Умерли 9 645.