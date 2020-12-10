Москвичи смогут записаться на прививку от COVID-19 в приложениях и инфоматах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новый способ записи на прививку против коронавируса появился в Москве, теперь это можно сделать с помощью городских мобильных приложений и в инфоматах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москвичам стало проще записаться на вакцинацию против коронавируса. Горожане из групп риска могут сделать это одним из нескольких способов: на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. Номера опубликованы на mos.ru. Прививочные кабинеты работают каждый день с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Пройти ее приглашают тех граждан, которые из-за своей профессиональной деятельности контактируют с большим количеством людей. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Для этого подойдет справка с места работы.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.

Вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам, а также участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. После того как информация о том, кому из добровольцев давали сам препарат, а кому плацебо, будет раскрыта, те, кто принимал плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке.