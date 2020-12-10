Московская биеннале запускает образовательную программу для молодежи

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московская биеннале современного искусства запускает в сети четвертый сезон образовательной программы, объединивший лекции генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, директора Музея Москвы Анны Трапковой и других экспертов.

"10 декабря в социальной сети "ВКонтакте" начинаются эфиры 4-го сезона образовательной программы Московской биеннале. Сезон объединил 10 лекций ведущих искусствоведов и проходит в рамках международного проекта "Музей 15/24", - говорят в пресс-службе проекта. "Музей 15/24" - комплексная инновационная программа Эрмитажа, фонда "Эрмитаж XXI век", выставочного центра "Эрмитаж Амстердам" и Outsider Art Museum (Нидерланды), созданная для разработки методов привлечения молодежи в возрасте 15-24 лет на выставки и в музеи. Московская биеннале стала партнером программы в 2018 году.

"Тема сезона "Зачем идти в музей? Что там можно увидеть?" - это отчасти вопрос/ответ к молодежи, отчасти ответ на долгий карантин, за время которого больше всего пострадали именно выставки. Все лекции построены по принципу диалога: сначала гость рассказывает о выбранной теме, а потом его собеседники на площадке - эксперты и журналисты - задают ему вопросы, а иногда и спорят", - добавляют в пресс-службе.

Откроет цикл рассказ историка искусства Андрея Сарабьянова о выставке "Авангард. На телеге в ХХI век" - уникальном собрании русского авангарда, потерявшемся в Сибири на 100 лет. Сейчас эта выставка проходит в Екатеринбурге, но запланированы гастроли в Москве и других городах. Показ лекции начнется в 18:00 в сообществе собственного издания "ВКонтакте" "Фокус".

О других лекциях

В других лекциях, которые появятся в сети уже после новогодних каникул, примут участие представители Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева, которые расскажут о постоянных экспозициях своих институций. В лекции генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой речь пойдет о нашумевших выставках-блокбастерах и проектах, которые могут ими стать. Директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова расскажет об уникальном подарке российских коллекционеров Центру Помпиду и перспективах увидеть эти вещи в России.

Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова расскажет о выставке к 100-летию ВХУТЕМАСа, ожидающей до снятия карантинных мер. Завершит цикл лекция генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского "Залп" выставок как стиль универсального музея".

Президент Московской биеннале Юлия Музыкантская отмечает, что "ВКонтакте" - полноправный партнер четвертого сезона программы, так как именно эта социальная сеть очень популярна среди молодежи.

"Нам надо было придумать лекции, связанные с выставками, для сложной целевой аудитории. Но ведь молодые люди 15-24 лет уже взрослые, их уже не нужно развлекать. Они приходят на выставки, если их заинтересовать, и мы подумали, что им надо просто услышать интересный рассказ о выставках. Так возникла идея более плотного сотрудничества с "ВКонтакте": мы приглашаем, как всегда, интересных гостей, снимаем лекции так, чтобы была хорошая картинка, а не только интересный рассказ, а "ВКонтакте" сами решают, где и когда размещать лекции, чтобы молодые люди их точно увидели. Такой большой эксперимент", - поясняет она.