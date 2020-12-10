Почти 160 тыс. человек нашли работу в центрах занятости в Москве с начала года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 160 тыс. человек смогли найти работу с начала года в столичных центрах занятости. В последние месяцы вырос спрос на специалистов в сфере ИТ, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, сообщается в четверг на информационном портале мэрии Москвы.

"Впервые с начала пандемии общее количество зарегистрированных безработных в Москве начало снижаться. На сентябрь 2020 года пришелся пик регистрируемой безработицы, вызванной пандемией, - 3,04 %, на начало декабря этот показатель составил - 1,73 %. Благодаря работе службы занятости населения Москвы с сентября еженедельно находят работу около 7 тыс. человек. Всего же с января 2020 года трудоустроены около 160 тыс.", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что в ноябре более 20 тыс. соискателей нашли работу с помощью службы занятости, это в два раза больше, чем за такой же период 2019 года. Более 4 тыс. кандидатов трудоустроились на вакансии системного администратора, аналитика в области информатики, оператора станков с числовым программным управлением, технолога, сварщика и инженера-лаборанта. Соискатели активно ищут работу в транспортных и логистических компаниях на должности менеджера по логистике, водителя.

В связи с введением ряда ограничений и снижением потребительского спроса наблюдается уменьшение количества вакансий в сервисной индустрии, однако работу в этой отрасли по-прежнему можно найти. Около 23 % нашли работу в сфере оптовой и розничной торговли на должности менеджера по продажам, менеджера по ключевым клиентам, продавца-консультанта, кассира, кладовщика, продавца непродовольственных товаров.

"Главная задача службы занятости города Москвы - трудоустройство людей, потерявших работу. Если соискателю не удалось найти работу в течение 11 дней, то ему будет присвоен статус безработного. Последующая перерегистрация статуса безработного не автоматическая формальная процедура, а важный этап предложения вакансий и организация собеседования с работодателем. Для помощи в трудоустройстве жители могут обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы - службе занятости населения города Москвы", - говорится в сообщении.