Более 100 сказок записали москвичи старшего поколения для детей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москвичи старшего поколения записали более 100 сказок в рамках проекта "Сказки внукам" для детей из детских домов и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"За полтора месяца проект "Сказки внукам" стал действительно общегородским. Свои ролики присылают жители всех округов. Уже записано более 100 сказок. Уникальность этого проекта в том, что он приносит радость одновременно и детям в наших центрах содействия семейному воспитанию и бабушкам с дедушками, которые их рассказывают. А это значит, что сказки помогают объединить поколения и сделать жизнь немного добрее, радостнее и счастливее", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.

Больше всего роликов записали москвичи, живущие на востоке и северо-востоке города, они прислали по 47 сказок. Жители ЮЗАО прислали 25 роликов, ТиНАО - 16, СЗАО - 12 и ЦАО - девять роликов. В ближайшее время на YouTube появятся сказки от жителей остальных округов.

"Гордостью проекта стало участие ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Теплотанского. Он рассказал всем известную сказку "Каша из топора". Видео Николая Петровича напомнило всем об одной из главных целей проекта - сохранить образы и голоса москвичей старшего возраста, передать их душевное тепло будущим поколениям. Прошло уже 75 лет после окончания войны", - рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что с большим удовольствием к проекту присоединяются и знаменитости. Так, например, на YouTube-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения опубликовали ролик, который специально для проекта записали детский композитор Андрей Державин и исполнитель Евгений Маргулис. Они исполнили песню о дружбе из мультфильма "Приключения Хомяка и Суслика".

"Присоединиться к проекту "Сказки внукам" могут все желающие представители старшего поколения. Для этого необходимо позвонить в любой из "Моих социальных центров", номера телефонов которых размещены на сайте департамента", - рассказал собеседник агентства.