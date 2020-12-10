Власти Москвы заявили, что электронная виза поможет нарастить турпоток в столицу на 40%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Электронная виза в Россию, которая начнет действовать с 1 января 2020 года для более чем 50 стран, поможет нарастить туристический поток в Москву и страну в целом на 40%. Такое мнение выразила в четверг председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на X Всероссийском туристском форуме "Открытый Крым".

"Электронная виза с 1 января следующего года будет действовать более чем для 50 стран, поэтому это, конечно, упростит принятие решения о поездке в РФ иностранных гостей. Мы надеемся, что это приведет к росту в 40% туризма в Москве и России. На Новый год в Москве создается атмосфера праздничного настроения, отели работают, рестораны работают, погода радует, почти во всех парках открыли катки", - отметила председатель комитета.

Она подчеркнула, что молодежь является основным драйвером развития внутреннего туризма, спрос на путешествия у нее очень высок. Молодые семьи достаточно мобильны и мотивированы.

"Многие туристы, принимая решение о поездке, внимательно смотрят, насколько тщательно соблюдаются меры эпидбезопасности. Туризм становится все более индивидуальным, и все больше путешественников принимают решение о самостоятельном бронировании гостиниц", - отметила Проничева.

Юбилейный X Всероссийский туристский форум "Открытый Крым" проходит 10-11 декабря в Крыму. Это главное профессиональное событие туристической отрасли полуострова. В мероприятии участвуют представители власти, эксперты и субъекты туротрасли.