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Почти 95 объектов здравоохранения построили в Москве за десять лет

В ближайшие три года будут построены 64 больницы и поликлиники

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 95 объектов здравоохранения построили в столице за десять лет. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума в четверг.

"В Москве повышенное внимание уделяется строительству объектов здравоохранения, особенно с учетом последних событий 2020 года. За десять лет в столице построили 94 объекта здравоохранения", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в ближайшие три года за счет бюджета будут построены 64 больницы и поликлиники. "В Москве строится масштабный кластер Современной медицины в Сколково, первые корпуса которого уже принимают пациентов", - заключил заммэра.

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