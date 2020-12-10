Около 15 платформ МЦД планируется открыть для пассажиров в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 15 станций Московских центральных диаметров (МЦД) планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил журналистам в четверг в рамках Московского урбанфорума заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

"Московские центральные диаметры - это один из больших подпроектов создания городской инфраструктуры, это включение в работу и превращение железнодорожных путей, которые использовались для пригородного сообщения, в диаметральные направления, интеграция транспорта с режимом городского транспорта, с работой наземного транспорта, с метро. Для того, чтобы уровень комфорта, уровень удобства был приближен к системе метрополитена. Путем последовательного запуска МЦД мы эту задачу решаем, в этом году мы уже сдали 14 объектов, в следующем году еще около 15 [объектов] будет сдано, сейчас ведутся работы", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что большой объем строительных работ реализуется в районе площади трех вокзалов. "Это важный участок Каланчевская - Курская - Гончарово, необходимый для запуска МЦД-4 и МЦД-3", - подчеркнул заммэра.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, в 2020 году было построено пять новых станций МЦД, реконструировано восемь существующих станций, а также завершена интеграция платформы НАТИ и "Лихоборы" Московского центрального кольца. В ближайшее время планируется завершить реконструкцию станции Подольск на МЦД-2. В следующем году планируется завершить строительство 5 новых станций и реконструкцию 9 станций МЦД.

"Мы продолжим работы. Это, безусловно, сложный проект, потому что необходимо возводить объекты в центре города, переносить инженерные коммуникации, строить мощные развязки и фермы и т. д. Работа будет продолжаться, ведется она под руководством непосредственно мэром Москвы. Напряженнейшая работа, но мы идем темпами, гораздо более быстрыми, чем где бы то ни было", - сказал Бочкарев.

Заммэра пояснил, что реализация крупнейшего инфраструктурного проекта МЦД ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с Российскими железными дорогами (РЖД), Московской областью и Министерством транспорта.