Дни вьетнамского кино пройдут в конце декабря в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кинотеатр "Москино Космос" организует Дни вьетнамского кино в столице. Показы пройдут с 21 по 25 декабря, об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киносети.

"В 2020 году площадкой проведения события впервые станет кинотеатр "Москино Космос". Показы пройдут с 21 по 25 декабря 2020 года. В программе будут показаны пять игровых картин современных вьетнамских режиссеров, удостоенных национальных и международных кинонаград. Среди фильмов, вошедших в программу, семейная драма "Счастье матери", получившая в 2019 году премию "Золотой воздушный змей" Вьетнамской ассоциации кино, и мистический триллер "Легенда о Куан Тиен" - обладатель "Серебряного лотоса" 21-го Вьетнамского кинофестиваля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что зрители увидят трогательную мелодраму "Цветы вереска" о подростковой любви и картины "Song Lang", "Промежуточная станция", отмеченные призами Пекинского международного кинофестиваля и Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля.

"Программа "Дни вьетнамского кино в России" проходит уже не первый год в рамках международного культурного сотрудничества между странами и направлена на развитие и укрепление двусторонних отношений в области кино. Организаторами события выступают Министерство культуры Российской Федерации и продюсерская компания "Фест-фильм" при содействии Министерства культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам и посольства Социалистической Республики Вьетнам в России", - отметил собеседник агентства.

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами на русском и английском языках. Вход на кинопоказы бесплатный, однако посетителям необходимо будет предварительно пройти регистрацию на сайте киносети.