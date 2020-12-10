Второй за год ребенок погиб при пожаре в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Два человека, включая ребенка, погибли при пожаре в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 21:36 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Керченская, дом 3, корпус 1. Происходило возгорание одной из квартир на третьем этаже. В горящей квартире пострадали два человека, один из них - ребенок. По состоянию на 23:09, к сожалению, люди погибли", - сказали в главке.

Площадь пожара составила 4 кв. метра, горели личные вещи и мебель. В 22:00 пожар был потушен.

Погибший ребенок стал вторым, погибшим в огне в 2020 году в Москве.