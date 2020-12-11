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В Москве корпус скорой помощи Боткинской больницы введут в эксплуатацию в 2022 году

На его крыше оборудуют вертолетную площадку, куда авиамедицинские бригады смогут доставлять пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Корпус скорой помощи на территории Боткинской больницы в Москве введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Стационарный корпус скорой помощи с вертолетной площадкой на территории городской клинической больницы имени С. П. Боткина введут в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время мы уже приступили к монолитным работам, построили новую кислородную станцию, продолжается вынос инженерных коммуникаций. Данный комплекс будет оснащен современным оборудованием и войдет в число шести новых комплексов, которые проектируются по новой концепции оказания неотложной медицинской помощи", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Здание будет расположено рядом с выездом на улицу Поликарпова. Общая площадь корпуса составит более 16 тыс. кв. м. На крыше стационара оборудуют вертолетную площадку. Там смогут приземляться авиамедицинские бригады, которые занимаются госпитализацией пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами.

"Там будет много естественного, солнечного света благодаря витражному остеклению. В стационаре будет семь этажей. Вход в здание будет расположен на уровне земли, так что кареты скорой помощи смогут сразу заезжать в отапливаемый тамбур больницы", - говорится в сообщении.

В новом корпусе Боткинской больницы пациенты смогут получать весь комплекс экстренной медицинской помощи в течение первых суток после госпитализации. Затем в зависимости от состояния их либо отправят домой, либо переведут в профильное отделение больницы.

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