В Москве опубликовали уникальные документы об утраченных 20 храмах и часовнях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Главархив Москвы опубликовал уникальные документы об утраченных в 1920-1930-х годах 20 храмах и часовнях, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Документы были опубликованы в рамках просветительского проекта. В нем участвуют Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости. Все материалы - планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов - уже доступны онлайн на сайте архивного ведомства в разделе "Уникальные документы". Также в ближайшее время они будут включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

"Благодаря нашему совместному просветительскому проекту москвичи смогут представить облик города начала ХХ века. Документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества, которые сейчас уже нельзя увидеть. В планах - продолжить работу и открыть новые уникальные документы о Москве", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В рамках проекта специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов, затем отбирают те, которые имеют историческую ценность и существуют в единственном экземпляре.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости совместно со специалистами Главархива Москвы проводят экспертизу выявленной научно-технической документации Архивного фонда Москвы. Проводится всесторонняя оценка значимости и уникальности документов исходя из обстоятельств их создания, авторства конкретного архитектора, культурно-исторической значимости и ряда других критериев. В этом проекте Госинспекция по недвижимости выступает в качестве эксперта, а предоставленные заключения позволяют включить данные материалы в Государственный реестр уникальных документов и обеспечить их особое хранение", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Среди документов наибольший интерес представляют планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом выдающегося архитектора Федора Шехтеля, цветные акварельные планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, а также рисунки иконостаса, который находился в приделе церкви Святого Николая на Мясницкой. Планы храма Тихона Амафунтского, состоявшего из двух симметричных и внешне отдельных церквей, демонстрируют редкий для Москвы архитектурный прием.