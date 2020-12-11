В Москве за сутки госпитализировали 1 612 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Всего 7 215 случаев заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 612 человек были госпитализированы. Об этом сообщили в пятницу в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 7 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 612 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 444 человека", - уточнили в штабе.

Среди заболевших 13,1% - дети, 40,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% - от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 679 163 случая заражения, выздоровели 518 889 человек, умерли 9 722.