{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 130 диких животных попали в центр реабилитации в 2020 году

Среди них семь енотов, 10 змей, одна лиса, несколько уток и десятки хищных птиц

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центр реабилитации диких животных в Москве с начала года принял 130 животных, в том числе енотов, змей и хищных птиц. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"В этот год в центр реабилитации диких животных поступили 130 животных: семь енотов, 10 змей, одна лиса, несколько уток и десятки хищных птиц - ястребов, сов. Примерно половина из них - обитатели средней полосы России, половина - экзотические", - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что всего в центре реабилитации содержатся около 700 животных, среди которых есть львы, волки, обезьяны и тигр.

Кроме того, он добавил, что на номер единой справочной службы поступило около 1 тыс. звонков с сообщениями о диких животных. Чаще всего москвичи сообщали о лисах, утках и хищных птицах.

Теги
Россия
Фрагменты старинной посуды нашли при реставрации кинотеатра "Художественный" в Москве
Большинство найденных фрагментов датировано XVII-XVIII веками, но есть и осколки керамики XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков
Читать полностью