Более 10 новых станций для мониторинга воздуха установят в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мосэкомониторинг закупит и установит новые станции мониторинга воздуха на территории Москвы и Подмосковья в 2021 году. В области будет установлено 15 станций, сообщил в пятницу журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"В 2021 году департаментом будут закуплены две новые станции мониторинга, которые будут установлены в районах Западное Дегунино и Некрасовка. Также планируется закупить и установить 15 станций экологического мониторинга, которые будут размещены уже на территории Московской области - в 13 городах ближайшего Подмосковья", - сказал Кульбачевский.

Он напомнил, что в Москве работает оперативный городской штаб по пресечению незаконной деятельности предприятий, загрязняющих воздух, который был создан по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

На данный момент в Москве функционируют 57 станций мониторинга воздуха.