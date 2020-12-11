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Власти Москвы опровергли информацию о привлечении казаков для охраны порядка в праздники

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы отметили, что имеющихся нарядов достаточно, и привлечение дополнительных сил и средств в настоящее время не планируется

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Информация о привлечении казаков для охраны правопорядка в новогодние праздники в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В отдельных [информационных] источниках распространяется информация о привлечении к охране правопорядка в городе Москве в новогодние праздники представителей казачества. Оперативная обстановка в городе остается стабильной и находится под контролем правоохранительных органов. Имеющихся нарядов, задействованных в несении службы по охране правопорядка и безопасности, достаточно, и привлечение дополнительных сил и средств в настоящее время не планируется", - сообщили в пресс-службе.

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