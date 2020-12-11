Арт-объекты молодых художников появятся на трех остановках "Музейного маршрута Т" в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Арт-объекты трех молодых художников, в том числе Игоря Самолета и Алины Глазун, появятся на трех остановках и одном из троллейбусов единственного в Москве троллейбусного маршрута - "Музейного маршрута Т". Это произойдет в рамках VII Московской международной биеннале молодого искусства и Музея транспорта Москвы.

"В рамках первой части основного проекта Московская международная биеннале молодого искусства и Музей транспорта Москвы представят совместную коллаборацию при участии четырех молодых художников. Паблик-арт-проект появится на единственном в Москве троллейбусном маршруте - "Музейном маршруте Т", - сообщает пресс-служба биеннале в пятницу.

Будут задействованы три остановки - "Метро Комсомольская", "Метро Красносельская" и "Ольховская улица", а также один из троллейбусов музейной линии.

"Каждый из арт-объектов позволит пассажирам московского транспорта и жителям города увидеть привычную городскую среду глазами молодых креаторов и ответить на вопросы: какие возможности открывает перед нами город и его инфраструктура? Как мы взаимодействуем с ними, воспринимаем ли окружающий мир через собственные переживания? Ищем ли в отражении себя?" - добавляют в пресс-службе.

На сайте Музея транспорта доступна видеоэкскурсия по маршруту, которую проведут директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, комиссар биеннале Алексей Новоселов и авторы работ. Проект реализуют с 11 декабря по 28 декабря 2020 года.