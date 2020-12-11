Станцию метро "Деловой центр" Солнцевской линии откроют в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Станция "Деловой центр" Солнцевской линии Московского метрополитена станет конечной, ее планируют открыть в ближайшее время. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы откроем станцию "Деловой центр" Солнцевской линии! Раньше она была закрыта для пассажиров, а теперь станет конечной на Солнцевской линии. Вместе с тем мы увеличим парность поездов на "желтой" солнцевской ветке - будто бы мы запустили восемь дополнительных составов в час пик. В вагонах станет свободнее, а поездки пассажиров - комфортнее", - говорится в сообщении.

Со станции "Деловой центр" Солнцевской линии пассажиры смогут пересесть на станции МЦК и МЦД-1, "Деловой центр" БКЛ и "Выставочная" Филевской линии.

Как напоминается в материале, с 12 по 22 декабря в связи с продолжающимся строительством Большой кольцевой линии движения поездов на участке "ЦСКА" - "Деловой центр" БКЛ не будет. Во время закрытия для пассажиров будет работать бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошево - "Полежаевская" - "ЦСКА".

"Что нас ждет на Большой кольцевой линии после 22 декабря? Мы организуем там "вилочное" движение. Это значит, что поезда поочередно будут ходить либо до станции "Деловой центр" БКЛ, либо до станции "Хорошевская" БКЛ. Такая схема движения уже давно знакома вам по Филевской линии: поезда идут либо до станции "Международная", либо до станции "Кунцевская", - добавляется в сообщении.