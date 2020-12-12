Клуб Adrenaline Stadium опечатают повторно из-за сорванных пломб

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сорвали пломбы с опечатанного за нарушение антикоронавирусных мер клуба Adrenaline Stadium, будет проведено расследование, а клуб повторно опечатают. Об этом журналистам сообщила начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова.

"По данным нарушениям было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность для юрлиц в виде штрафа до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток. 7 декабря был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для VIP-зрителей. В настоящее время пломбы сорваны. В связи с этим в настоящее время проводится повторное опечатование", - сказала Тарасова.

Она добавила, что информация об инциденте будет направлена в ОВД САО, а также в Савеловский суд для приобщения к делу. Расследование по срыву пломб будет вести полиция, было ли это случайно или преднамеренно.

По словам специалиста, за нарушения мер профилактики COVID-19 "Национальная концертная компания" уже привлекалась к административной ответственности и по решению суда деятельность клуба уже приостанавливалась на 30 суток.