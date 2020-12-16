Роспотребнадзор не выявил нарушений мер безопасности из-за COVID-19 в ТЦ "Европейский"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве не выявили нарушений мер профилактики коронавируса в торговом центре "Европейский", информации о результатах проверки Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в ведомство не поступало. Об этом сообщается на сайте управления.

Ранее заместитель начальника ОАТИ столицы Станислав Зинюшин сообщил, что в ТРЦ "Европейский" в Москве были выявлены нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Торговый центр могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток.

"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе в связи с информацией в СМИ по результатам проверки ОАТИ о несоблюдении в ТРЦ "Европейский" мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции 15 декабря проведено мониторинговое обследование торгово-развлекательного центра, расположенного по адресу: пл. Киевского вокзала, 2. При этом информация о нарушениях в ТРЦ "Европейский" непосредственно от ОАТИ в управление не поступала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проверки в ТРЦ "Европейский" нарушений противоэпидемического режима не установлено. В торговом центре организован входной фильтр с проверкой температуры у посетителей, запрещен вход для гостей без масок и перчаток, посетителям бесплатно раздают средства индивидуальной защиты, во всех помещениях организовано обеззараживание воздуха, а также расставлены санитайзеры, соблюдается социальная дистанция.

Как добавляется в материале, администрация торгового центра следит за соблюдением масочно-перчаточного режима не только посетителями на входе и непосредственно в здании, но и арендаторами.

"Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, на объектах Москвы находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - подчеркнули в материале.