Москва возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Эксперты опубликовали Национальный рейтинг прозрачности закупок, его возглавила Москва, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Москва - бессменный лидер рейтинга прозрачности государственных закупок с 2006 года. Удерживать лидирующую позицию среди всех регионов городу удается за счет непрерывного совершенствования и цифровизации закупочных процессов, поддержки малого и среднего бизнеса, а также просветительской работы с поставщиками", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что высокую оценку экспертов город получает уже много лет подряд. В этом году размер экономии госзаказчиков Москвы составил более 42 млрд рублей, что составляет 4,5% всего объема закупок. При этом общий объем экономии, достигнутый на торгах по госзакупкам за последние 10 лет, уже превысил 1 трлн рублей, то есть средний размер годового бюджета Москвы на закупки для государственных нужд. Во многом повысить эффективность закупочных процедур, прозрачность системы закупок в городе и упростить работу заказчиков удалось в том числе за счет стандартизации процессов.

По словам заммэра, с 2015 года в Москве уже стандартизировали 258 комплектов типовой закупочной документации, что охватывает 67% видов госзакупок города. В результате количество процедур, проведенных с использованием типовой закупочной документации, за пять лет увеличилось в 25 раз. За 11 месяцев этого года проведено свыше 45 тыс. процедур с использованием типовой документации общим объемом 414 млрд рублей.

"Применение единых стандартов не только повышает прозрачность закупочных процедур и позволяет эффективнее использовать бюджетные средства, но и увеличивает конкуренцию между предпринимателями. За 10 лет она выросла с трех до пяти участников на лот, а доля конкурентных закупочных процедур с единственным участником сократилась с 36 до 12%", - уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Авторы национального рейтинга оценивали претендентов по 40 критериям. Особое внимание уделяли использованию современных инструментов при закупочных процессах и способам поддержки среднего и малого бизнеса. В ходе торжественной церемонии, на которой объявили победителей, участники дискуссии особо отметили столичный портал поставщиков, вносящий большой вклад в развитие конкуренции при проведении госзакупок. Ресурс появился в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема.

О рейтинге

В десятку лучших Национального рейтинга прозрачности закупок среди государственных заказчиков регионального уровня с гарантированным уровнем прозрачности также вошли партнеры портала поставщиков: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тамбовская область, Чувашская Республика, Республика Саха (Якутия), Севастополь, Тюменская и Архангельская области.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" - независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, с 2006 года занимающийся экономическим и правовым анализом российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Цель проекта - получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия представителей малого и среднего бизнеса и распределения госзаказа по видам экономической деятельности.