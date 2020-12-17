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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в городе во время пандемии достигло 10 243

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 10 243 человека, заразившиеся коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 715 241 случай заражения, из них 6 711 за последние сутки. Выздоровели 551 207 человек.

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